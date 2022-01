¿Por qué algunos test rápidos no funcionan para detectar la variante Ómicron?

Un especialista de Harvard indica que las pruebas rápidas para detectar Covid-19, causado por la variante Ómicron, podrían no funcionar en todos los casos y explica la razón.

El epidemiólogo, inmunólogo de Harvard, Michael J. Mina, explica que algunas personas se mantienen negativas los primeros días que tienen síntomas. Esto es debido a que Ómicron está mutado principalmente en la proteína Spike y las pruebas rápidas no detectan Spike, sino que detectan la proteína nucleocápside (N).

Ómicron tiene 4 mutaciones en N. Sin embargo, no es exactamente algo negativo pues se puede utilizar a nuestro favor, refiere el especialista. Es una característica, no un error. Ahora que el mundo tiene inmunidad preexistente, tenemos que ajustar nuestro pensamiento.

Mina explica en sus redes sociales que el contagio presintomático ha sido un aspecto muy difícil de esta pandemia. "Significaba que para atrapar personas infecciosas antes de que se propaguen, tendrías que hacer pruebas con frecuencia", puntualiza.

Aclara que la razón por la que otros virus respiratorios a menudo se vuelven sintomáticos antes de la contagiosidad no es porque son diferentes, es porque desarrollamos inmunidad contra ellos cuando éramos bebés. Pero este virus surgió cuando la mayoría de nosotros éramos adultos. Así que tuvimos que pasar por nuestra etapa de bebé como adultos.

IMPORTANT:



RAPID TESTS DO WORK WITH OMICRON



"But why are some people staying negative in the first days they have symptoms??"



This is expected. Symptoms don't = contagious virus

This is literally a reflection of the fact that vaccines are doing their job!



PLEASE READ pic.twitter.com/YBJvNovQXL — Michael Mina (@michaelmina_lab) December 18, 2021

Cautela para asintómaticos

Por lo tanto, si es sintomático y negativo, aunque eso significa que probablemente no sea contagioso en ese momento, hay que ser muy cauteloso, advierte y sugiere la cuarentena aunque sea posible y realizarse pruebas de detección.

Con Ómicron, el virus está creciendo aún más rápido que antes, así que el especialista sugiere tomar precauciones si tiene síntomas. "Escuche sus síntomas durante un tiempo razonable y vuelva a realizar la prueba incluso a diario si es posible", aconseja Mina.

"Tengo la intención de afirmar que las pruebas rápidas están funcionando tan bien para detectar el virus Ómicron como lo hicieron con el virus Delta. En su mayor parte, no se ven afectados por las mutaciones de Ómicron en términos de detección de una alta carga de virus", remarca.

"Sin embargo, si toda la dinámica de cómo Ómicron se está propagando ha cambiado fundamentalmente en comparación con Delta, entonces este es un problema diferente. Si la transmisión puede ocurrir con cargas virales bajas, se convierte en un virus mucho más difícil de detectar antes de la transmisión", sentenció.

Si Ómicron es capaz de replicarse de manera más eficiente en bronquios (no medido en hisopado nasal), lisar y liberar de las células de manera mucho más eficiente, entonces podemos estar en una situación en la que la cantidad de virus medido en la nariz en cualquier prueba no se correlacione como bien con el virus exhalado.

"Esto no significa que las pruebas no puedan detectar Ómicron, pero puede significar que la muestra de hisopo para el virus puede no ser adecuada para detectar completamente a las personas tan pronto como comienzan a transmitir", aclara Mina.