¡A pedalear! Anuncian Bicitour Navideño en el Centro Histórico

La actividad se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

La Municipalidad de Guatemala anunció el Bicitour Navideño a realizarse el próximo sábado 20 de diciembre a partir de las 18:00 horas.

El punto de reunión será en la Municipalidad de Guatemala, de dónde saldrán los ciclistas con dirección hacia el Mapping, en el Centro Histórico de la ciudad.

Los organizadores recomiendan llegar con tiempo para registrarse, acomodar la bici y alistarse para una noche distinta, llena de brillo y buen ambiente.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Habrá premio

Se premiará el accesorio navideño más creativo, por lo que las autoridades invitan a todos los participantes a dejarse llevar por la imaginación, para que puedan colocar luces en la bicicleta.

Asimismo, recomiendan el uso de gorros, bufandas y adornos, para darle ese toque especial a la noche.

"Habrá dinámicas, sorpresas y mucho entusiasmo durante el recorrido", señaló la entidad.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Paseo inusual

El Bicitour Navideño es una oportunidad para compartir con amigos, familia o en grupos que ya han hecho de esta actividad parte de su rutina mensual.

El recorrido seguirá siendo una ruta segura, acompañada y diseñada para que cualquiera pueda participar, incluso si no está acostumbrado a largas distancias.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

La ruta culminará en uno de los puntos más mágicos de esta temporada, el mapping, un espectáculo visual que se ha convertido en tradición.