¡Con granizo! Volcanes de Fuego y Acatenango se cubren de blanco (video)

Entre neblina y granizo, ambos volcanes se lograron apreciar de blanco.
La temporada fría se hace notar en el territorio guatemalteco durante estas fechas de fin de año y deja paisajes impresionantes.
Una usuaria de las redes sociales compartió un video por medio de TikTok, donde se aprecian los volcanes de Fuego y Acatenango cubiertos de blanco.
Esto debido a la densa neblina que acompañan a los fríos en las alturas o cimas de estos colosos.
En las imágenes compartidas, se observa también la caída de granizo, que cayó en el lugar el pasado miércoles 17 de diciembre, según comentó la autora de las imágenes.
Mira aquí el video: