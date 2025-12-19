Surge video del accidente de tránsito en zona 10 donde falleció un conductor

-

Otro conductor resultó herido durante el percance vial ocurrido la madrugada del 15 de diciembre.

Un accidente de tránsito se registró la madrugada del pasado lunes 15 de diciembre en la 6a. avenida y 19 calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, donde falleció un conductor.

El percance vial ocurrió cuando un vehículo particular colisionó con los tripulantes de dos vehículos de dos ruedas.

Minutos después del accidente, compañeros de trabajo de la víctima mortal llegaron al lugar y lo identificaron como Elber Juárez, de 27 años.

Juárez portaba casco de seguridad, sin embargo el impacto fue muy fuerte, lo que provocó que muriera en el lugar.

Video en el que se observa el momento en que vehículo arrolla a un motorista, quien falleció, en la 6a avenida y 19 calle de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, el pasado lunes 15 de diciembre.

El otro motorista fue trasladado a un centro asistencial, tras haber resultado herido.