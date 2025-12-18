Alianza para el fortalecimiento de Clubes de Ciencias

-

Gracias a una alianza estratégica con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Grupo Intelecto y Universidad Galileo, mediante la gestión de la vicepresidenta de la República Karin Herrera, cinco Clubes de Ciencias, integrados por centros educativos de Fe y Alegría y la Municipalidad de Esquipulas, recibieron una donación de kits e insumos científicos gracias al apoyo de la Embajada de Alemania.

La ceremonia de entrega se realizó en Universidad Galileo y contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Karin Herrera; Jean Paul Suger, vicerrector de dicha casa de estudios; y Hardy Boeckle, embajador de Alemania en Guatemala, entre otros.

Los Clubes de Ciencias son una iniciativa que promueven la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad a través de experiencias prácticas, conversatorios y el acompañamiento de científicos. Buscan generar en los participantes el interés de comprender, innovar y aportar al desarrollo de Guatemala desde la ciencia.

“ La propuesta del miniproyecto se fundamenta en la metodología DESPERTAR, un enfoque pedagógico innovador que busca incentivar tempranamente el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. ” Jean Paul Suger , vicerrector de Universidad Galileo.

A través de esta entrega de equipo, los Clubes de Ciencias pondrán en marcha tres módulos formativos: Despertar habilidades, centrado en la curiosidad y el trabajo colaborativo; Despertar ciencia, dedicado a la experimentación práctica; y Despertar tecnología, orientado al uso responsable e innovador de herramientas digitales.

La donación se enmarca en el programa de cooperación de la Embajada de Alemania, que anualmente asigna recursos para proyectos de desarrollo sostenible en el país. Bajo la gestión del actual embajador, la misión diplomática continúa fortaleciendo una relación bilateral que suma 178 años de historia.