Trump anuncia que Estados Unidos abandonará 66 organizaciones internacionales

La orden dada por Donald Trump involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" nacionales, anunció la Casa Blanca.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.

Como parte de este esfuerzo, la Casa Blanca anunció que Trump retiraría a Estados Unidos de un tratado climático fundamental y del principal organismo de evaluación del calentamiento global, como parte de una amplia salida del sistema de las Naciones Unidas.

Se trata de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado matriz que sustenta todos los principales acuerdos internacionales sobre el clima.

"Estados Unidos primero"

El memorando también ordena que Estados Unidos se retire del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima, junto con otras organizaciones relacionadas con el clima, entre ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.

Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el republicano está implementando su visión de "Estados Unidos primero".

Como en su primer mandato, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden.

Estas son las organizaciones:

Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7;

Consejo del Plan de Colombo;

Comisión de Cooperación Ambiental;

La educación no puede esperar;

Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas híbridas;

Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras;

Coalición por la Libertad en Línea;

Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia;

Foro Mundial contra el Terrorismo;

Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad;

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo;

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global;

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible;

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas;

Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales;

Comité Consultivo Internacional del Algodón;

Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo;

Foro Internacional de Energía;

Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales;

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral;

Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho;

Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc;

Agencia Internacional de Energías Renovables;

Alianza Solar Internacional;

Organización Internacional de las Maderas Tropicales;

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza;

Instituto Panamericano de Geografía e Historia;

Asociación para la Cooperación Atlántica;

Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia;

Consejo de Cooperación Regional;

Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI;

Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania;

Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico; y

Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

*Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU):