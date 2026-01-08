Donald Trump invita a Gustavo Petro a la Casa Blanca en llamada telefónica

-

El presidente colombiano Gustavo Petro, llamó por teléfono a Trump para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos.

El presidente Donald Trump invitó al mandatario colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas, los mandatarios rebajaron el tono.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó Trump en su mensaje.

"Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca", añadió.

Petro aseguró que pensaba dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El presidente colombiano Gustavo Petro llamó por primera vez a Donald Trump para explicar algunas situaciones. (Foto: gettyimages)

Restablecer comunicaciones

El mandatario colombiano aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que "se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes", de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y sobre la situación en Venezuela, tras el bombardeo del pasado sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora depuesto y preso en Nueva York.

De momento se desconoce una fecha para el encuentro, al que el presidente colombiano dijo que asistirá.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.