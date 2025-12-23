Expulsan a "Porky", miembro del Barrio 18, hacia El Salvador

- Según autoridades, alias "Porky", es miembro activo de la pandilla terrorista "Barrio 18". OTRAS NOTICIAS: Guatemala proyecta un sólido crecimiento exportador para 2026 Hasta la fecha, 92 salvadoreños han sido ubicados en territorio guatemalteco, de los cuales 46 han sido expulsados y 46 capturados, en el marco de operativos realizados por las autoridades locales. La última aprehensión ocurrió en la 9a. avenida y 2a. calle D de la zona 16, donde fue ubicado Melvin Mejía, de 32 años, conocido con el alias de "Porky", miembro activo de la pandilla terrorista "Barrio 18". El salvadoreño “Porky” es requerido por la justicia de su país. (Foto: PNC) "Él es requerido en El Salvador, donde tiene una orden de aprehensión por el delito de agrupaciones ilícitas, emitida por un juzgado el 4 de noviembre de 2019", informó la Policía Nacional Civil. Tras su localización, las autoridades guatemaltecas procedieron a su expulsión hacia su país de origen. Autoridades localizaron al pandillero en zona 16 (Foto: PNC)