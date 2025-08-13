Alimentos que influyen en el estado de ánimo

-

Comer platillos ricos en nutrientes benefician tu bienestar emocional.

Cuidar tu alimentación va más allá de mejorar tu físico y prevenir enfermedades, ya que se ha comprobado que la comida influye directamente en el estado de ánimo que tendrás durante el día.

"El vínculo entre lo que se come y cómo se siente emocionalmente es definitivo", asegura el doctor David Leopold, del centro de salud Hackensack Meridian Health.

Frutas como el banano y kiwi favorecen la serotonina en tu cuerpo. (Foto: Instagram)

La conexión se debe a los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, debido a que la mayor parte de estas sustancias se crean en el propio intestino. "Hasta el 95% de la serotonina se encuentra en el intestino", detalla Harvard Health Publishing.

Debes tomar en cuenta que no todos los alimentos benefician tu bienestar emocional, ya que carecen de triptófano, "el principal regulador del estado de ánimo, precursor de la serotonina", comenta la Lic. Florencia Córdoba.

Los alimentos azucarados influyen negativamente en tu humor. (Foto: Instagram)

Dicha sustancia se consigue en carnes, huevos, nueces, almendras, bananos y kiwis, por lo que mantener una dieta balanceada con frutas y verduras hará una diferencia significativa en tu estado de ánimo.

En caso contrario, mantener una alimentación constante con comida procesada, snacks azucarados y harinas refinadas se verá reflejado en cómo te sientes, antes que en tu peso, y "agravan síntomas de trastornos del ánimo como la depresión", advierte Harvard Health Publishing.