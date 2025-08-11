Cinco hábitos que pueden marcar una gran diferencia en la salud

-

Cambios simples pueden beneficiar tu mente, corazón y energía.

Acostumbrarse a una nueva rutina puede parecer que requiere mucho sacrificio, aunque si haces pequeños cambios diarios, se puede generar un impacto positivo en tu salud.

Esta guía de cinco nuevos hábitos, avalados por la Organización Mundial de la Salud y Clínica Mayo te permitirá implementarlos en tu día a día con un tiempo de inversión máximo de diez minutos, beneficiando el bienestar de tu mente y corazón.

Beber agua al despertar es el primer paso para activar tu cuerpo y mente. (Foto: Shutterstock)

Beber un vaso de agua al despertar ofrece la hidratación adecuada para el funcionamiento del organismo, lo que permite que el cerebro cumpla sus funciones. Recuerda que pasas dormido un promedio de siete a ocho horas, por lo que es indispensable adoptar este cambio.

Las frutas neuroprotectoras, como las bayas, cuidan tu memoria y reducen el estrés. (Foto: Shutterstock)

Consumir frutas neuroprotectoras como frutos rojos, en una proporción de media taza al día, favorecerá tu memoria al combatir el estrés, mejorando tus funciones cognitivas.

Una caminata de 10 minutos al día puede marcar la diferencia en tu metabolismo. (Foto: Shutterstock)

Una caminata con energía durante 10 minutos al día te aporta beneficios importantes, como estabilizar tu glucosa en sangre y mejorar tu salud metabólica, además de la pérdida de peso.

Levantarte cada 30 minutos de tu escritorio reduce el riesgo de enfermedades. (Foto: Shutterstock)

Si eres de los que permanece sentado todo el día, es hora de que decidas levantarte del escritorio durante cinco minutos por cada media hora, debido a que este mal hábito genera sedentarismo, provocándote graves daños a la salud.

Mantener vínculos sociales es clave para tu bienestar emocional y mental. (Foto: Shutterstock)

Pasar tiempo a solas está bien, pero sentirte solo no, debido a que se asocia con la depresión, demencia y enfermedades cardíacas. Por ello, debes mantener el contacto con tus amistades cercanas, debido a que las conexiones sociales fomentan el bienestar.