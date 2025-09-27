Alivio en el Barsa: Flick confirma el ansiado regreso de Lamine Yamal

-

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este sábado que la joven estrella Lamine Yamal reaparecerá el domingo ante la Real Sociedad, tras unas molestias en el pubis, que lo ha tenido apartado durante varias semanas.

"Siempre que esté en el banquillo o en el equipo, como mañana, tendrá algunos minutos, por supuesto", afirmó Flick en una conferencia de prensa previa.

Sobre la vuelta de Yamal a la selección española durante el parón de octubre, dijo que no tiene ni voz ni voto: "No es mi trabajo, es el del seleccionador. Si lo hace será su decisión".

En la última ventana internacional, en septiembre, Lamine Yamal jugó con España pese a tener ya molestias y acabó lesionado, lo que llevó a Flick a criticar al seleccionador Luis de la Fuente, acusándole de "no preocuparse (de la salud) de los jugadores".

Además, Flick mostró su confianza en el veterano portero Wojciech Szczesny después de que el guardameta titular, Joan García, se lesionara de la rodilla el jueves.

"Ahora Tek (Szczesny) está de vuelta. Y cuando ves la última temporada, en la segunda mitad, ganamos casi todos los partidos. Ganamos tres trofeos con él", dijo el DT.