¡Con drones! El régimen de Irán ataca a una exclusiva isla de Dubái (videos)

La isla cuenta con inmuebles de lujo, como hoteles, rascacielos y restaurantes, siendo un lugar donde no se localizan áreas militares.
El régimen de Irán realizó ataques de represalia con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos regionales, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en suelo iraní.
Una explosión sacudió la isla artificial The Palm en Dubái, donde testigos observaron una columna de humo y la llegada de ambulancias al lugar, según informó la agencia AFP.
En The Palm, los testigos relataron haber escuchado fuertes detonaciones y haber visto humo saliendo de uno de los hoteles del complejo. El origen y las causas exactas de la explosión no han sido confirmados oficialmente, pero el hecho coincidió con la escalada militar en Oriente Medio y generó preocupación entre residentes y visitantes.
La explosión se registró en uno de los enclaves más emblemáticos de Dubái. Según AFP, los servicios de emergencia acudieron de inmediato, mientras habitantes y corresponsales reportaron detonaciones adicionales que incrementaron la incertidumbre sobre la naturaleza y el alcance del suceso.
Mientras las autoridades en Dubái no han detallado la causa de la explosión, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que lanzó misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Bahréin, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
*Con información de Infobae