La ruta que debes tomar para llegar a Antigua este domingo 1 de marzo

Este segundo domingo de Cuaresma, la procesión de Santa Inés toma las calles de Antigua Guatemala y complicará el ingreso a la ciudad colonial.

La Antigua Guatemala vive la época de Cuaresma con fervor y este domingo 1 de marzo cientos de personas participan en el recorrido de la procesión de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano.

Este templo se encuentra en la ruta de ingreso a Antigua Guatemala, lo que provocará desvíos viales sobre la Ruta Nacional 10, proveniente de San Lucas Sacatepéquez.

Ante esta medida, las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores la ruta alterna.

Para quienes provienen de la ciudad de Guatemala deben continuar sobre la ruta Interamericana con dirección al Libramiento de Chimaltenango.

En la primera rotonda deberán hacer un retorno y luego buscar la Ruta Nacional 14 con dirección a Pastores, Sacatepéquez.

Luego de hacer un retorno en el Libramiento de Chimaltenango hacia la Ruta Nacional 14, este es el ingreso a la derecha con rumbo a Antigua Guatemala. De referencia encuentras una pasarela de concreto y una gasolinera.

Al llegar a la intersección conocida como "La Bota", los automovilistas deben tomar el desvío hacia la derecha con dirección a Jocotenango y continuar hasta llegar a Antigua Guatemala.

En el sector encontrarás a agentes de la PMT que dirigen el tránsito que cruza el municipio de Pastores, Sacatepéquez. (Foto: Soy502)

El cierre sobre la Ruta Nacional 10, de ingreso a Antigua desde San Lucas, estará restringida de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Se recomienda a los conductores utilizar los parqueos municipales para un mejor orden en la ciudad de Antigua Guatemala y evitar multas.