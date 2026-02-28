Irán suspende servicios de internet y telefonía tras bombardeos de Israel

-

Totalmente incomunicados permanecen los iraníes tras la decisión del gobierno de suspender la telefonía y el servicio de internet.

Esta medida fue decidida por el gobierno iraní luego de que iniciaran los bombardeos coordinados entre Israel y Estados Unidos; para detener la ola de violencia contra los ciudadanos y protestantes que denunciaban la mayor crisis económica y social en Irán.

Además, estos ataques aéreos tuvieron como objetivo mitigar las operaciones nucleares terroristas que gestiona Irán, según informo el ministro de Defensa, Israel Katz.

El Estado genocida de Israel, bombardea la ciudad iraní, de Teherán.



Ahora Trump, no quiere que siga hablando de los archivos de Epstein.



La guerra será un distractor.



Todo por su pedofilia y los asesinatos que cometió contra mujeres.

RTpic.twitter.com/tJbqWpdrND — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 28, 2026

Dentro de las ciudades afectadas están Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj.

Katz además informó que los ataques israelíes de esta mañana en Irán tuvieron como objetivo al líder supremo Ali Khamenei y al jefe de estado Masoud Pezeshkian.

Medidas de control continuas

La suspensión de estos servicios ha sido implementada de manera continua por el gobierno, sumada a la escasez de energía eléctrica que ha afectado a distintas ciudades en Irán.

Esta medida se hizo especialmente evidente el pasado 8 y 9 de enero, cuando miles de personas fallecieron y la violencia por parte de elementos de seguridad iraní fue desmedida. En esa ocasión, el corte total de internet se extendió por más de dos semanas, dejando a gran parte de la población incomunicada.

Hasta el momento no se han oficializado si los funcionarios iraníes fueron eliminados ni el número de víctimas en ambos países.

Con información de Infobae