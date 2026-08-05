¿Qué se sabe acerca del crimen contra el influencer César Gastélum?

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Las autoridades revelaron detalles del asesinato del generador de contenido César Gastélum.

El Gabinete de Seguridad de México reveló datos de la línea de investigación para dar con los responsables de asesinato de César Gastélum, influencer asesinado durante una transmisión en vivo.

La instancia afirma que ya hay avances, adelantando que el caso está relacionado con el tipo de contenido que compartía.

Foto: Redes Sociales.

¿Quién era Cesarín, el influencer asesinado?

El generador de contenido tenía 25 años y se dedicaba a hacer comedia, parodias; además de hablar de la cultura norteña.

Compartía en videos en vivo con otro generador llamado Leovardo Aispuro, conocido como "El Gordo Peruci", quien también fue asesinado.

Entre sus caracterizaciones más conocidas estaban el "Profe Alducin" y el "Padre", también hacía retos con el público.

Además mostraba su estilo de vida como viajes, salidas a restaurantes, conciertos, y la ropa de marca que portaba, además de autos lujosos.

Foto: Redes Sociales.

Datos de la investigación del asesinato de Cesarín

De manera preliminar, se dice que algunos post en redes hacían alusión al grupo delictivo llamado "La Mayiza", rival de "Los Chapitos".

"Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, algunas de ellas hacían alusión a una facción de un grupo delictivo", se lee en el comunicado oficial.

Por el momento se realiza el análisis de las cámaras de vigilancia y los alrededores del lugar para dar con los repsonsables.

El caso

La noche del 4 de agosto el 'influencer' transmitía en vivo desde una sucursal de pollo frito, en Culiacán, cuando dos hombres se acercaron en moto y uno de ellos le disparó en la cabeza.