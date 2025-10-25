Realizan requisa en el Centro de Detención para Hombres, Fraijanes II

-

Esto como seguimiento al caso de corrupción en el Sistema Penitenciario.

El Misterio Público (MP) con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecuta un operativo de control en el centro de máxima seguridad para hombres en Fraijanes II.

MP lidera diligencias en seguimiento a "Corrupción en el Sistema Penitenciario"



Estas acciones se realizarán con el objetivo de indagar en el caso denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario.", por la MP.

Además, desde horas de la madrugada se desplegaron agentes de la PNC y MP para realizar allanamientos en dos inmuebles ubicados en la zonas 10 y 15, de la Ciudad de Guatemala