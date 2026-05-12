Realizan allanamientos tras ataque armado que dejó sin vida a una madre y su hijo

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Las víctimas fueron atacadas a balazos durante la mañana del pasado sábado tras haber salido de su vivienda.

EN CONTEXTO: Trágico ataque armado cobra la vida de una madre y su hijo

El Ministerio Público (MP) con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la aldea Llanos de Morales y en la colonia El Esfuerzo, en Sanarate, El Progreso.

Los operativos fueron derivados de un ataque armado perpetrado en dicha aldea, en donde falleció Milvia Ruano Pineda, de 28 años, y su hijo Eidan Joan Cante Ruano, de 11.

Ambas víctimas habrían salido de su vivienda la mañana del pasado sábado 9 de mayo, cuando fueron atacados por desconocidos, por causas que aun no han sido establecidas.

La comunidad quedó consternada tras el hecho de violencia en contra de la madre y su hijo de 11 años. (Foto: Asonbomd)

Lo incautado

La Fiscalía de Distrito de ese departamento obtuvo como resultado de los allanamientos, la recolección de indicios que fortalecerán las investigaciones en curso de las autoridades.

Entre lo secuestrado se encuentran prendas de vestir y dos teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a los análisis periciales correspondientes, según indicó el MP.

De momento no se han reportado personas capturadas por este doble crimen.