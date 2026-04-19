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Triple colisión genera alta carga vehicular en Carretera a El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de abril de 2026, 09:31
La circulación hacia la Ciudad se complicó tras el choque. (Foto: captura de video)

La circulación hacia la Ciudad se complicó tras el choque. (Foto: captura de video)

El tránsito se mantiene lento en el sector.

OTRAS NOTICIAS: Domingo lluvioso deja varios accidentes de tránsito (video)

Un accidente de tránsito se originó esta mañana de 19 de abril en el kilómetro 12.5 de Carretera a El Salvador con dirección hacía la Ciudad de Guatemala.

Un tráiler y dos vehículos particulares chocaron sobre la ruta, posteriormente el transporte pesado derrapó.

(Foto: PMT, Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT, Santa Catarina Pinula)

(Foto: PMT , Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT , Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT , Santa Catarina Pinula)
(Foto: PMT , Santa Catarina Pinula)

Esto ocasionó que el carril quedara obstruido, pese a que ya fue liberado el paso, el tránsito sigue complicado en el sector. 

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catalina Pinula, recomienda usar como vía alterna la Carretera Muxbal.

Autoridades también piden precaución al circular, ya que las lluvias de la mañana han dejado el asfalto mojado.

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