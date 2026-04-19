Triple colisión genera alta carga vehicular en Carretera a El Salvador

El tránsito se mantiene lento en el sector.
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Un accidente de tránsito se originó esta mañana de 19 de abril en el kilómetro 12.5 de Carretera a El Salvador con dirección hacía la Ciudad de Guatemala.
Un tráiler y dos vehículos particulares chocaron sobre la ruta, posteriormente el transporte pesado derrapó.
Esto ocasionó que el carril quedara obstruido, pese a que ya fue liberado el paso, el tránsito sigue complicado en el sector.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catalina Pinula, recomienda usar como vía alterna la Carretera Muxbal.
Autoridades también piden precaución al circular, ya que las lluvias de la mañana han dejado el asfalto mojado.