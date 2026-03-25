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Alta radiación solar y lluvias se prevén para este jueves

  • Por Jessica González
25 de marzo de 2026, 15:14
&nbsp;Por la noche se esperan heladas en el Occidente. (Foto: archivo/Soy502)

 Por la noche se esperan heladas en el Occidente. (Foto: archivo/Soy502)

Por la mañana la temperatura está muy elevada.

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Nublados parciales y lloviznas se esperan durante las primeras horas de este jueves 26 de marzo. 

Durante la mañana se prevé un ambiente con bruma, alta radiación solar y temperaturas elevadas. 

Por la tarde y parte de la noche habrá lluvia acompañada de actividad eléctrica, sobre todo en Petén, Franja Transversal del Norte, Bocacosta y norte de Valles de Oriente. 

Se espera un descenso de temperatura en Occidente y  Altiplano Central. No se descartan heladas, especialmente en el Occidente del país. 

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