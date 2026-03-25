Anuncian nueva ruta aérea de Guatemala a Medellin, Colombia

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Si entre tus planes está viajar a Medellín, sin escalas y en vuelo directo, ahora podrás hacerlo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Dirección de Aeronáutica Civil anunciaron una nueva ruta hacia Colombia.

A partir del 25 de junio de este 2026, se habilitará la nueva ruta directa de Medellín, Colombia, a la ciudad de Guatemala, una conexión que abrirá nuevas oportunidades y promoverá el comercio.

"La nueva ruta directa Guatemala–Medellín, operada por Wingo, abrirá la puerta a más turismo, inversión y crecimiento entre ambos países", afirma el Minex.

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La nueva ruta directa Guatemala–Medellín, operada por Wingo, abre la puerta a más turismo, inversión y crecimiento entre ambos países.



Una conexión que acerca culturas, fortalece alianzas y dinamiza el intercambio… pic.twitter.com/1zzSYf0laL — MINEX Guatemala (@MinexGt) March 25, 2026

En octubre del 2025, Wingo, la única aerolínea low cost en ofrecer vuelos directos, inauguró su nueva ruta que conecta Ciudad de Guatemala con Bogotá.

Esta conexión aérea Guatemala-Colombia llegó para fortalecer el mercado, añadiendo más de 50 mil asientos anuales y facilitando tanto viajes de negocios como turísticos.

Esta ruta cuenta con tres vuelos semanales; lunes, miércoles y viernes, que salen a las 2:15 pm desde el Aeropuerto La Aurora y llegan a Bogotá a las 6:30 pm, operados en aviones Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros, sumando más de 50 mil asientos al año.