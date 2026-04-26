Alta radiación solar y posibles lluvias se prevén para este último domingo de abril

Evita la exposición al sol por períodos prolongados debido a la alta radiación solar.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer el pronóstico del clima para este domingo 26 de abril, en el territorio guatemalteco.
Se espera que el día amanezca con neblina o niebla en los valles y sectores montañosos.
Para el resto de la mañana y tarde, se prevén pocas nubes dispersas y un ambiente muy cálido, así como viento ligero a moderado en el sur del país.
Debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico, se pronostican nublados con posibles lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en la región de bocacosta.
En horas de la noche y madrugada, el ambiente será fresco en gran parte del territorio guatemalteco, según indicaron los expertos.