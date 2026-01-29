Altán le da la primera victoria a Municipal en el torneo Clausura 2026

-

En su regreso al estadio El Trébol, tras cumplir un partido de suspensión, un auténtico golazo de Pedro Altán sirvió para que Municipal consiguiera su primera victoria del torneo Clausura 2026, al derrotar 1-0 a Xelajú, en partido por la tercera jornada.

Altán cobró un tiro libre que Andrés Escobar bloqueó. En el intento por despejar, Derrikson Quirós dejó el balón en el aire, este rebotó en Orlin Quiñónez y le quedó al 10 rojo para que se combinara con José Carlos Martínez y prendiera un zurdazo, pegado al poste izquierdo de Rubén Silva, en el minuto 32.

Así, los escarlatas saborearon su primer juego de tres puntos, después de perder de local, solo que en Santa Lucía Cotzumalguapa, contra Mictlán, y empatara de visita ante Aurora, mientras que los altenses, que venían de ganar e igualar, vieron botado su invicto.

En un duelo demasiado discreto, fue ligera la superioridad de los capitalinos, que solo vieron disparar a su rival una sola vez al arco y fue al filo del primer tiempo, mediante un remate de Jair Jaén, que exigió la estirada de Kénderson Navarro para rechazar al tiro de esquina.

Antes y después, salvo en el tanto de Pedro, a los ediles tampoco le fue fácil vulnerar a la defensa del rebaño y en el par de ocasiones, cabezazos de Altán y el "Flaco" Martínez fueron muy tímidos y un sablazo de Jefry Bantes lo supo atajar el arquero uruguayo.

Con los rojos apelando a la contra en gran parte del segundo periodo, Escobar casi los opaca en la agonía cuando a centro desde la izquierda peinó un esférico que pasó cerca del poste de Navarro.