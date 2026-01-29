Así culminó la maratónica fase de liga de la Champions League

-

La Premier League confirmó este miércoles su poderío con cinco de los ocho equipos clasificados de manera directa a los octavos de final de la Champions, al término de una última fecha en la que los 18 partidos se jugaron en simultáneo.

Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City acompañarán en la ronda de los 16 mejores al líder Arsenal, ya clasificado y que ha firmado un pleno de ocho victorias en esta fase de liga.

Además, también había avanzado el Bayern Múnich, segundo clasificado. Completan los ocho equipos con billete directo el Barcelona y el Sporting de Lisboa.

Los clubes entre la novena y la 24ª posición disputarán una eliminatoria de repesca a ida y vuelta.

En Mánchester, el City dominó al Galatasaray por 2-0 y esperó con ansiedad el final del Benfica-Real Madrid (4-2) antes de poder celebrar su clasificación directa para los octavos.

También en el norte de Inglaterra, en Liverpool, Mohamed Salah puso fin a su sequía goleadora con los Reds para aplastar 6-0 al Qarabag, un "set" que permite el pase a octavos y aliviar la presión sobre el técnico neerlandés Arne Slot.

En Frankfurt, los goles en la segunda parte del francés Randal Kolo Muani y de Dominic Solanke sirvieron al Tottenham para clasificarse directamente con una victoria por 2-0.

Y en Nápoles João Pedro llevó al Chelsea a la ronda de los 16 mejores con un doblete en la victoria del campeón mundial por 3-2.

Finalmente el Sporting de Lisboa ganó 3-2 en Bilbao al Athletic, que quedó eliminado, con un tanto in extremis del brasileño Alisson Santos.

Clasificados a octavos de final:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Clasificados al repechaje: