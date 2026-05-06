El ambiente cálido y las altas temperaturas continuarán este jueves

Las temperaturas alcanzarán los 40 grados.
OTRAS NOTICIAS: Para esta fecha se espera la primera canícula en Guatemala
Durante la mañana de este jueves 7 de mayo habrá presencia de bruma, pocas nubes y cielo despejado.
La temperatura se elevará durante el mediodía, alcanzando hasta los 40 grados, sobre todo en Petén y Valles de Oriente.
Sin embargo, por la tarde se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y sur de Valles de Oriente.
Podrían formarse tormentas locales severas.
Autoridades piden tomar las debidas precauciones ante la posible crecida de ríos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica.