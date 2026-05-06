Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El ambiente cálido y las altas temperaturas continuarán este jueves

  • Por Jessica González
06 de mayo de 2026, 16:03
El calor se intensificará al mediodía, pero por la tarde se esperan lluvias. (Foto: archivo/Soy502)

El calor se intensificará al mediodía, pero por la tarde se esperan lluvias. (Foto: archivo/Soy502)

Las temperaturas alcanzarán los 40 grados.

OTRAS NOTICIAS: Para esta fecha se espera la primera canícula en Guatemala

Durante la mañana de este jueves 7 de mayo habrá presencia de bruma, pocas nubes y cielo despejado. 

La temperatura se elevará durante el mediodía, alcanzando hasta los 40 grados, sobre todo en Petén y Valles de Oriente.

Sin embargo, por la tarde se prevén lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y sur de Valles de Oriente.

Podrían formarse tormentas locales severas.

Autoridades piden tomar las debidas precauciones ante la posible crecida de ríos, inundaciones y lahares en la cadena volcánica. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar