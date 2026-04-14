¡Hasta 40 grados! Altas temperaturas se esperan para este miércoles

¡Prepárate! El calor estará intenso en casi todo el territorio nacional.
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Para este miércoles 15 de abril se espera un día muy caluroso, con el cielo despejado.
Las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados, sobre todo en el Sur, Oriente y Norte del país.
Por la tarde se espera viento fuerte, lluvias aisladas y cortas con actividad eléctrica, sobre todo en Bocacosta, suroccidente y Norte.
El resto de país tendrá un cielo despejado y pocas nubes.