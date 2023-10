Alto comisionado de la ONU expresa preocupación por allanamientos en Guatemala

-

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por los allanamientos.

OTRAS NOTICIAS: El inesperado encuentro de Bernardo Arévalo en México

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este domingo 1 de octubre su preocupación ante los continuos allanamientos en Guatemala.

Esto luego de las acciones por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral y "secuestró" las actas electorales de las Elecciones Generales 2023.

"Estas medidas parecen diseñadas para restarle integridad al proceso electoral y debilitar el estado de derecho en general", criticó el Alto Comisionado de la ONU en un comunicado.

Türk ya había manifestado a finales de julio su preocupación tras los allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al partido Semilla, de Bernardo Arévalo, antes de la segunda vuelta de las elecciones.

"Pido a todas las autoridades guatemaltecas que se abstengan de cualquier intento adicional de desafiar la voluntad del voto popular", insistió Türk en el comunicado publicado en X.

Además, el Alto Comisionado de la ONU también denunció el "hostigamiento" y la "intimidación" por parte del Ministerio Público contra los funcionarios públicos y las personas electas.

"Tras las elecciones, los observadores internacionales declararon que no existían evidencias de fraude. El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada", aclara Volker en el escrito.

Actualmente, el Ministerio Público acusa a diversos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por "cometer delitos de fraude, incumplir con sus deberes y abusar de su autoridad".