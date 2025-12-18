¡Impresionante! Captan rayos en el cráter del volcán de Agua (video)

Las tormentas eléctricas que se registran este jueves en el territorio nacional han dejado imágenes espectaculares.
Durante las tormentas eléctricas que se registraron este jueves 18 de diciembre en el territorio guatemalteco, se captaron imágenes impresionantes.
Entre ellas las que se observaron en dirección hacia el volcán de Agua, según fotografías compartidas en las redes sociales.
En un video se observa el momento exacto en que los rayos impactan sobre el cráter del coloso.
A pesar de la intensa neblina que se logra ver, los relámpagos resplandecieron en el cielo.