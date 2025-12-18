¡Impresionante! Captan rayos en el cráter del volcán de Agua (video)

Durante las tormentas eléctricas que se registraron este jueves 18 de diciembre en el territorio guatemalteco, se captaron imágenes impresionantes.

Entre ellas las que se observaron en dirección hacia el volcán de Agua, según fotografías compartidas en las redes sociales.

En un video se observa el momento exacto en que los rayos impactan sobre el cráter del coloso.

A pesar de la intensa neblina que se logra ver, los relámpagos resplandecieron en el cielo.

Rayos en el cráter del Volcán de Agua en estos momentos pic.twitter.com/TXrdrqzo3j — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) December 18, 2025

Una fotografía fue captada también por los usuarios que la han compartido en redes sociales. (Foto: Clima Guatemala)