Vehículo choca con vivienda y deja una persona fallecida

  • Por Geber Osorio
18 de diciembre de 2025, 17:35
Ciudad de Guatemala
Una persona falleció en el lugar tras el accidente de tránsito. (Foto: Bomberos Municipales)

El percance vial ocurrió la tarde de este 18 de diciembre.

Un accidente de tránsito se registró este jueves 18 de diciembre en la 28 calle y 12 avenida, en la colonia Santa Fe, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Por motivos que se desconocen, el conductor del automóvil perdió el control del mismo y terminó colisionando. 

Los habitantes de la vivienda quedaron impactados tras el accidente. (Foto: Bomberos Municipales)
En el lugar se reportó que, una persona falleció tras haber sido atropellada por dicho vehículo.

De momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que los socorristas han informado a las autoridades para efectuar las diligencias respectivas.

Además, este automotor terminó empotrado en una vivienda, provocando serios daños en la misma.

El inmueble sufrió daños ocasionados por el vehículo. (Foto: Bomberos Municipales)
  • Últimas noticias de Guatemala

