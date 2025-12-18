Vehículo choca con vivienda y deja una persona fallecida

El percance vial ocurrió la tarde de este 18 de diciembre.
OTRAS NOTICIAS: Vehículo vuelca en bajada de Las Cañas, ruta a Antigua Guatemala
Un accidente de tránsito se registró este jueves 18 de diciembre en la 28 calle y 12 avenida, en la colonia Santa Fe, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.
Por motivos que se desconocen, el conductor del automóvil perdió el control del mismo y terminó colisionando.
En el lugar se reportó que, una persona falleció tras haber sido atropellada por dicho vehículo.
De momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que los socorristas han informado a las autoridades para efectuar las diligencias respectivas.
Además, este automotor terminó empotrado en una vivienda, provocando serios daños en la misma.