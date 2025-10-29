Amarini reconoce a la afición de Xela: "Han gastado mucha plata para venir a vernos"

-

Amarini Villatoro está a punto de enfrentar uno de los partidos más importantes desde que llegó al banquillo de Xelajú en el 2022. Los superchivos están listos para la semifinal de vuelta contra el Real España y saben que una victoria les da el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En ese sentido, el técnico altense analizó lo que está viviendo el grupo a pocas horas de este duelo que ha despertado la ilusión de cientos fanáticos de Xela, que harán el viaje a la capital para apoyar a los suyos.

"Estando en estas situaciones de presión por estar en una semifinal internacional, creo que es de esas presiones lindas que da el fútbol. Ser protagonista en estas instancias nos dice que somos bendecidos y gracias al esfuerzo del grupo estamos tranquilos", dijo el DT.

El reto será grande por la capacidad que tiene el equipo rival, aunque Amarini resaltó que sus jugadores se han preparado para este momento.

"Creo que el grupo está preparado a eso, para pelear el partido. No va a ser fácil. Xela ha demostrado la capacidad que tiene en la localía. Eso ha sido muy fuerte, muy contundente y creo que debemos seguir en esa misma línea", comentó Marvin.

Por último, el entrenador le dedicó un mensaje a los aficionados que los han acompañado en este largo torneo y espera darles la alegría de estar en la final.

"Agradecerle a la gente también porque ha tenido ese sacrificio, al igual que nosotros de viajar, de gastar. Gente que ha ido a todos los partidos de local y de visita al torneo internacional. No me imagino ni cuánto han gastado. Es demasiada plata, pero eso demuestra el amor al equipo", afirmó.