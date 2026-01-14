Día para recordar: Un amateur gana el primer One Point Slam en Australia

-

Un torneo innovador que cumplió bastante al ser un "sold out" y tener una sorpresa en su primer ganador.

El jugador aficionado australiano Jordan Smith dio la sorpresa al embolsarse un millón de dólares australianos (668,430 dólares estadounidenses) por ganar el torneo One Point Slam este miércoles batiendo en el camino a Jannik Sinner, antes del inicio del Abierto de Australia.

¡Jordan Smith, un jugador AMATEUR, es el CAMPEÓN del 1 Point Slam y ganó UN MILLÓN de DÓLARES australianos! pic.twitter.com/jKCweUpHEC — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 14, 2026

En una Rod Laver Arena con todas las entradas agotadas, esta cita enfrentaba a 24 profesionales como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff o Iga Swiatek con 24 aficionados y celebridades invitadas.

Cada partido consistía en un único punto: el ganador avanza, el perdedor queda eliminado. Los 16 profesionales mejor clasificados quedaron exentos de la primera ronda, antes de una fase final similar a la de un Grand Slam, a partir de los dieciseisavos.

Para determinar quién sirve, una partida de "piedra, papel o tijera" sustituye al tradicional sorteo de cara o cruz.

¡Sinner falló el saque y fue ELIMINADO por un AMATEUR en el 1 Point Slam! pic.twitter.com/J490evZitK — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 14, 2026

A diferencia de los profesionales, los aficionados tienen derecho a un segundo servicio. Jordan Smith, clasificado tras conquistar el campeonato del estado de Nueva Gales del Sur, venció en la final a la número 117 del mundo, Joanna Garland, después de haber eliminado previamente al número 2 del ranking Sinner y a la estadounidense Amanda Anisimova.

"Al venir aquí, me habría conformado con ganar solo un punto", declaró Smith, que planea comprar una casa con este botín y que dibujó una sonrisa en el rostro de todos los presentes, quienes celebraron junto a él cuando ganó el último punto del torneo.