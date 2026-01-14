Un motivado Barcelona se juega los cuartos de Copa ante el Racing

-

Apenas unos días después de proclamarse campeón de la Supercopa de España en Arabia Saudí, el FC Barcelona vuelve a la competición oficial. Este jueves (2:00 p.m. en vivo por Sky) afronta su estreno en la Copa del Rey con una prueba exigente: la visita al Racing de Santander, actual líder de la Segunda División.

El conjunto azulgrana llega al duelo con algunas novedades y ausencias destacadas. No estará Frenkie de Jong, sancionado tras la expulsión sufrida en la final de la Supercopa. En cambio, podría debutar Joao Cancelo, incorporado recientemente procedente del Al-Hilal para cubrir la baja de larga duración del danés Andreas Christensen.

Muy felices de tenerte de vuelta, Cancelo pic.twitter.com/I7CEnlaqF4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2026

Hansi Flick ha advertido del potencial del equipo cántabro, al que considera intenso y con calidad suficiente para complicar el partido. Por ese motivo, el técnico alemán no planea rotaciones masivas en un encuentro a partido único en el que el billete a la siguiente ronda está en juego.

Bajo palos, todo apunta a que Joan García será el encargado de defender la portería. Cancelo podría disponer de sus primeros minutos, al igual que Ronald Araujo. En el centro del campo, Flick valora dar protagonismo a jugadores como Casadó o Bernal en la posición de doble pivote.

En la parcela ofensiva, Roony ocuparía el costado izquierdo, Marcus Rashford partiría desde la derecha y Ferran Torres actuaría como referente en ataque. Dani Olmo, por su parte, tiene muchas opciones de iniciar el encuentro como mediapunta.

Los Supercampeones ya preparan la Copa pic.twitter.com/VWOSasm8BA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2026

El Racing, por su lado, afronta el choque con ilusión y ambición. Con El Sardinero lleno, el líder de Segunda buscará dar la sorpresa y eliminar al vigente campeón copero.

Su entrenador, José Alberto López, ha insistido durante la semana en la necesidad de mantener el orden defensivo y explotar las transiciones rápidas, una fórmula similar a la que ya empleó con éxito en dieciseisavos ante el Villarreal, para intentar hacer daño al equipo dirigido por Flick.