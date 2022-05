Testigo habla del video donde se ve a Johnny Depp ebrio en la cocina

El periodista fue cuestionado y se dijo que buscaba fama, por ello asistió a declarar, ante esto él dio una poderosa respuesta.

Uno de los testigos del juicio de Johnny Depp donde demanda a Amber Heard por difamación fue un ex empleado del medio estadounidense de espectáculos TMZ, quien recibió el material visual donde Depp tiene un arranque violento en su cocina, el periodista fue cuestionado y se dijo que buscaba fama, por ello asistió a declarar, ante esto él dio una poderosa respuesta.

La abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, dijo al ex empleado de TMZ Morgan Tremaine mientras él estaba en el estrado que se presentó a testificar para obtener sus 15 minutos de fama, el periodista no se quedó cayado y respondió a la especialista legal de la misma manera.

Morgan Tremaine ex empleado de TMZ que recibió el material donde Johny Depp golpea los gabinetes de cocina. (Foto: Oficial)

Bredehoft: si usted no tuviera información que fuese de ayuda para este caso no sería un testigo ¿correcto?" a esta pregunta la abogada de Depp Camille Vasquez objetó.

Bredehoft: sabe que este juicio está siendo grabado, ¿cierto?

Tremaine: me he dado cuenta de que hay cámaras.

Bredahoft: así que este caso le dio sus 15 minutos de fama.

Tremaine: no estoy recibiendo nada de esto, de hecho estoy exponiéndome como blanco de TMZ, una organización muy litigiosa (en riesgo de ser sometida a una demanda) y no estoy buscando ningunos 15 minutos de fama, es bienvenida a especular...

Tremaine: podría decir lo mismo de usted por tomar a Amber Heard como cliente.

Durante su testimonio Morgan Tremaine contó cómo recibió el video en el que Depp aparece golpeando los gabinetes de la cocina de su casa. El ex trabajador de TMZ dijo que recibió el clip el 12 de agosto de 2016 a través de Dropbox (un archivo comprimido) por correo electrónico, según contó, en el video original se veía a Heard "aparentemente riéndose".

Tremaine también habló sobre el supuesto morete de Amber Heard haciendo una revelación, según contó "su objetivo era capturar a la actriz saliendo del juzgado, ella iba a detenerse y girarse hacia la cámara del periodista para mostrar el moretón en el lado derecho de su cara, el presunto moretón".

#AmberHeard's attorney Elaine Bredehoft alleged that a former #TMZ employee is trying to get his 15 minutes of fame by testifying.



"I could say the same thing by taking Amber Heard as a client, for you," he said. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/0brhqHzRBO — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 25, 2022

Morgan Tremaine, a former #TMZ employee called by #JohnnyDepp's team, explained how he received the video of Depp slamming kitchen cabinets. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/yHOR8J4K4y — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 25, 2022