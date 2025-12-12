La carroza que sorprendió en las calles de Santa Catarina Pinula (video)

Una curiosa carroza navideña recorrió las calles de Santa Catarina Pinula.
Una carroza del trineo de Santa Claus sorprendió a los vecinos de Santa Catarina Pinula.
Sebastián Siero, alcalde del municipio, compartió un video en sus redes sociales, en donde se ve cómo los "renos" se elevan por los aires, mientras el trineo avanza.
"¿Y cómo son las carrozas navideñas en Santa Catarina Pinula? Pues...", escribió Siero.
Mira aquí:
La carroza que ya tiene tradición
En diciembre del 2024, esta misma carroza se hizo viral. Esta consistía en el trineo de Santa Claus junto a sus renos.
Lo que llamó la atención fue la manera en que fue montada, ya que se usó una máquina de construcción y cada reno era una persona disfrazada.
"Algunos de ustedes vieron a nuestro trineo con todos nuestros renos, que se hizo viral en las redes sociales y hoy se los quería presentar. Ellos son el equipo de obras", indicó en aquel entonces el alcalde.
El jefe edil explicó que como parte de la organización del desfile, cada dirección debía llevar a cabo una carroza y al equipo de obra "se le ocurrió hacer este trineo con los renos".