Ambiente cálido y cielo despejado para este sábado 10 de enero

Pese a que el día estará caluroso, por la noche bajará la temperatura.
Durante la mañana de este sábado 10 de enero el ambiente estará cálido. La nubosidad será abundante, sobre todo en las regiones del norte al centro del país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), prevé un cielo despejado en toda la costa sur.
Durante la tarde y noche se espera la presencia de bruma en todo el ambiente y nublados parciales sobre todo el territorio nacional.
El descenso de la temperatura será muy marcado durante la noche y madrugada.