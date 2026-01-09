Médico guatemalteco se pronuncia tras casos de sarampión en el país

El especialista confirmó 5 casos de niños con sarampión en Sololá.
El pediatra y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, se ha pronunciado con respecto a los recientes casos de sarampión que se han detectado en el país.
El galeno hace énfasis en la importancia de la vacunación en los niños, pues es una forma de protegerlos contra esta y otras enfermedades.
"Las vacunas de toda la vida no tienen ningún efectos secundarios", afirma de León.
Asimismo, detalló que el sarampión es una enfermedad que tiene una afectación cutánea y causa inmunosupresión severa, por lo que los pacientes pueden llegar a padecer hasta de neumonía, por ello la importancia de la vacunación.
De León pide tranquilidad para los padres de familia, pues considera que esto no se trata de una epidemia, pero el mensaje claro es vacunar a los niños.