Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Médico guatemalteco se pronuncia tras casos de sarampión en el país

  • Por Jessica González
09 de enero de 2026, 14:27
El galeno hace énfasis en la importancia de la vacunación. (Foto: Shutterstock)

El galeno hace énfasis en la importancia de la vacunación. (Foto: Shutterstock)

El especialista confirmó 5 casos de niños con sarampión en Sololá.

EN CONTEXTO: ¡Atención! Estos son los síntomas del sarampión

El pediatra y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, se ha pronunciado con respecto a los recientes casos de sarampión que se han detectado en el país.

El galeno hace énfasis en la importancia de la vacunación en los niños, pues es una forma de protegerlos contra esta y otras enfermedades.

"Las vacunas de toda la vida no tienen ningún efectos secundarios", afirma de León.

Asimismo, detalló que el sarampión es una enfermedad que tiene una afectación cutánea y causa inmunosupresión severa, por lo que los pacientes pueden llegar a padecer hasta de neumonía, por ello la importancia de la vacunación.

De León pide tranquilidad para los padres de familia, pues considera que esto no se trata de una epidemia, pero el mensaje claro es vacunar a los niños.

@pediatraalejandrodeleon Casos de Sarampión #pediatraalejandrodeleon #fypdong #viral #xyzbca #fyp ♬ sonido original - Pediatra Alejandro De León

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar