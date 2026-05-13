¡Alerta roja! Hospital de Sololá suspende visitas en pediatría por brote de sarampión

-

La medida de aislamiento y restricción de ingresos al área pediátrica se mantendrá vigente de forma indefinida.

En una medida drástica orientada a salvaguardar la salud de los pacientes más vulnerables, las autoridades del Hospital Departamental de Sololá declararon alerta roja institucional.

La decisión principal conlleva la suspensión temporal de visitas en el área de pediatría, debido a un incremento atípico de casos de sarampión en menores de edad.

La dirección médica del centro asistencial confirmó que esta restricción busca frenar la cadena de transmisión de la enfermedad, la cual es considerada una de las más contagiosas y proteger tanto a los niños hospitalizados como al personal sanitario en primera línea.

Hospital Departamental de Sololá. (Foto: Pedro Sicajau/colaborador)

La medida de aislamiento y restricción de ingresos al área pediátrica se mantendrá vigente de forma indefinida, hasta que el monitoreo epidemiológico de las últimas horas indique que el riesgo de propagación interna ha disminuido.

"El protocolo busca evitar que el virus circule dentro de las instalaciones. Pedimos la comprensión de los padres de familia, ya que esta es una medida de protección para sus propios hijos", señalaron fuentes del hospital.

LEE TAMBIÉN: Estos son los primeros dos síntomas de sarampión que causan alarma

Especialistas del hospital recordaron que el sarampión no es una simple erupción cutánea; puede derivar en complicaciones graves como neumonía o inflamación cerebral si no se trata a tiempo. Los síntomas clave ante los cuales se debe buscar atención médica inmediata son: fiebre alta, erupciones rojizas en la piel (que suelen empezar en la cara), tos persistente, secreción nasal, malestar general y ojos enrojecidos.

Las autoridades de salud enfatizaron que la herramienta más poderosa contra esta alerta es la vacunación. Se insta a la población a revisar los carnés de los menores y completar el esquema de inmunización a la brevedad en los centros de salud más cercanos.

Asimismo se hace un llamado a la calma y a evitar la automedicación.

Ante cualquier síntoma respiratorio o febril, se recomienda no exponer a los niños a lugares concurridos o aglomeraciones, para evitar que el brote se extienda a otras comunidades.