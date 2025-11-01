Así está el ambiente en los cementerios durante este 1 de noviembre

Se espera que más de un millón de personas se movilice a los distintos cementerios del país este fin de semana del 1 y 2 de noviembre.
Desde ayer varios guatemaltecos emprendieron camino a sus departamentos o lugares de origen tras el asueto por el Día de los Santos este sábado 1 de noviembre y desde entonces el ambiente de los cementerios ha sido muy movido.
La celebración se distingue por tradiciones colectivas llenas de color y significado, como el consumo del tradicional fiambre que se comparte en familia y eventos únicos, como el Festival de Barriletes Gigantes.
La visita a los cementerios tiene la intención de conmemorar el recuerdo, legado y amor de sus difuntos.
Ante la alta movilización de guatemaltecos hacia sus departamentos, la Policía Nacional Civil (PNC) activó operativos para resguardar y procurar la seguridad de los visitantes de los Cementerios.
Recomendaciones para asistir a cementerios:
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) y la Cruz Roja recomiendan para los visitantes:
- Reemplazar el agua de los floreros por área, para evitar la prolongación de zancudos.
- Cuidar a los menores de edad y a los adultos de la tercera edad, evitar dejarlos solos e identificándolos con un gafete con sus datos.
- Evitar aglomeraciones
- Protegerse del sol
- Usar ropa cómoda
- Y reportar cualquier emergencia.