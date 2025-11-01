Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así está el ambiente en los cementerios durante este 1 de noviembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de noviembre de 2025, 10:12
Los cementerios de todo el país reciben a familias guatemaltecas a recordar a sus seres queridos difuntos. (Foto:&nbsp;Estuardo Paredes Soy502)

Los cementerios de todo el país reciben a familias guatemaltecas a recordar a sus seres queridos difuntos. (Foto: Estuardo Paredes Soy502)

Se espera que más de un millón de personas se movilice a los distintos cementerios del país este fin de semana del 1 y 2 de noviembre.

OTRAS NOTICIAS: ¡No olvides abrigarte! Frío y fuerte viento para este sábado 1 de noviembre

Desde ayer varios guatemaltecos emprendieron camino a sus departamentos o lugares de origen tras el asueto por el Día de los Santos este sábado 1 de noviembre y desde entonces el ambiente de los cementerios ha sido muy movido.

La celebración se distingue por tradiciones colectivas llenas de color y significado, como el consumo del tradicional fiambre que se comparte en familia y eventos únicos, como el Festival de Barriletes Gigantes.

La visita a los cementerios tiene la intención de conmemorar el recuerdo, legado y amor de sus difuntos.

Adornan con flores y recuerdos a quienes partieron, en el Cementerio Las Flores. (Foto: José Luis Pos/Soy502)
Adornan con flores y recuerdos a quienes partieron, en el Cementerio Las Flores. (Foto: José Luis Pos/Soy502)

(Foto: Estuardo Paredes/Soy502)
(Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Ante la alta movilización de guatemaltecos hacia sus departamentos, la Policía Nacional Civil (PNC) activó operativos para resguardar y procurar la seguridad de los visitantes de los Cementerios.

Cementerio General ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango. (Foto: PNC)
Cementerio General ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango. (Foto: PNC)

Recomendaciones para asistir a cementerios:

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) y la Cruz Roja recomiendan para los visitantes:

  • Reemplazar el agua de los floreros por área, para evitar la prolongación de zancudos.
  • Cuidar a los menores de edad y a los adultos de la tercera edad, evitar dejarlos solos e identificándolos con un gafete con sus datos.
  • Evitar aglomeraciones
  • Protegerse del sol
  • Usar ropa cómoda
  • Y reportar cualquier emergencia.

Números de contacto para reportar emergencias. (Foto: Conred)
Números de contacto para reportar emergencias. (Foto: Conred)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar