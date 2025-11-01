Así está el ambiente en los cementerios durante este 1 de noviembre

- Se espera que más de un millón de personas se movilice a los distintos cementerios del país este fin de semana del 1 y 2 de noviembre. OTRAS NOTICIAS: ¡No olvides abrigarte! Frío y fuerte viento para este sábado 1 de noviembre Desde ayer varios guatemaltecos emprendieron camino a sus departamentos o lugares de origen tras el asueto por el Día de los Santos este sábado 1 de noviembre y desde entonces el ambiente de los cementerios ha sido muy movido. La celebración se distingue por tradiciones colectivas llenas de color y significado, como el consumo del tradicional fiambre que se comparte en familia y eventos únicos, como el Festival de Barriletes Gigantes. La visita a los cementerios tiene la intención de conmemorar el recuerdo, legado y amor de sus difuntos. Adornan con flores y recuerdos a quienes partieron, en el Cementerio Las Flores. (Foto: José Luis Pos/Soy502) (Foto: Estuardo Paredes/Soy502) Ante la alta movilización de guatemaltecos hacia sus departamentos, la Policía Nacional Civil (PNC) activó operativos para resguardar y procurar la seguridad de los visitantes de los Cementerios. Cementerio General ubicado en la zona 1 de Quetzaltenango. (Foto: PNC) Recomendaciones para asistir a cementerios: La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) y la Cruz Roja recomiendan para los visitantes: Reemplazar el agua de los floreros por área, para evitar la prolongación de zancudos.

Cuidar a los menores de edad y a los adultos de la tercera edad, evitar dejarlos solos e identificándolos con un gafete con sus datos.

Evitar aglomeraciones

Protegerse del sol

Usar ropa cómoda

Y reportar cualquier emergencia. Números de contacto para reportar emergencias. (Foto: Conred)