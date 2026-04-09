AmCham respalda gasolina E10 y acuerdo con EE. UU. como ejes de inversión

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Destaca que la gasolina E10 es una medida estratégica para fortalecer la seguridad energética, promover el desarrollo agroindustrial y avanzar en objetivos de sostenibilidad.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) manifestó su respaldo al Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y los Estados Unidos, al considerarlo un instrumento clave para fortalecer la competitividad del país y profundizar la integración económica bilateral.

Según la organización, este acuerdo representa una oportunidad estratégica para ampliar el acceso preferencial de productos guatemaltecos al mercado estadounidense, así como para impulsar la atracción de inversión extranjera directa.

En un comunicado oficial, AmCham subrayó que la implementación de los compromisos derivados del acuerdo será determinante para consolidar la posición de Guatemala como un socio confiable dentro de las cadenas globales de valor.

AmCham señala que utilizar la gasolina E10 es una medida estratégica con múltiples beneficios. (Foto: Archivo / Soy502)

En ese contexto, destacó la necesidad de avanzar en áreas como la modernización y digitalización del comercio exterior, la protección de la propiedad intelectual y la facilitación del comercio digital, elementos considerados fundamentales para mejorar el clima de negocios.

La gremial también puso énfasis en la implementación de mezcla de gasolina con etanol al 10 % (E10) a la que calificó como una medida estratégica con múltiples impactos positivos.

De acuerdo con AmCham, esta política contribuirá a fortalecer la seguridad energética del país, promover el desarrollo del sector agroindustrial y avanzar en los objetivos de sostenibilidad, en línea con las tendencias internacionales de transición energética.

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Asimismo, la organización empresarial remarcó que el cumplimiento de estos compromisos no solo fortalecerá la credibilidad internacional de Guatemala, sino que también permitirá generar condiciones más competitivas para el comercio y la inversión.

Reiteró su compromiso de promover un entorno favorable para el crecimiento económico sostenible, destacando la importancia de la coordinación entre el sector público y privado para alcanzar estos objetivos.