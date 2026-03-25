AmCham solicita medidas contra bloqueos para proteger la economía

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Manifiestan inconformidad por protestas que impiden la circulación y afectan las actividades económicas de Guatemala.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) pidió a las autoridades que garanticen la libre locomoción y que asegure la continuidad de las actividades económicas en el país.

Mediante un comunicado de prensa, AmCham expresó su preocupación "por los bloqueos registrados en distintos puntos del país y sus efectos sobre la movilidad de los ciudadanos, el funcionamiento de la economía y la estabilidad nacional".

"Si bien reconoce el derecho a manifestar, este no debe vulnerar otros derechos fundamentales, en particular la libre locomoción, ni afectar el normal desarrollo de la actividad económica y social", precisa el documento.

Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) pide a las autoridades actuar ante bloqueos para proteger la economía. pic.twitter.com/UtzuXTSSAK — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) March 25, 2026

En ese contexto la Cámara hizo un llamado a las autoridades para que desde "el marco de la ley garanticen la libre locomoción, restablezcan el tránsito en las principales rutas y aseguren la continuidad de la actividad económica".

AmCham, también exhortó al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República "a impulsar soluciones institucionales que atiendan las causas del conflicto y eviten su recurrencia".

El comunicado finaliza al enfatizar que la Cámara "reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la certeza jurídica y un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico del país".