Cacif señala que el uso de gasolina E10 mejorará la competitividad

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Señala que Guatemala debe cumplir con sus acuerdos comerciales para generar certeza.

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El sector empresarial organizado destacó que la implementación de la gasolina mezclada con etanol al 10 % (E10) representa una oportunidad para diversificar la matriz energética, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad económica en el país.

Asimismo, reafirmó su respaldo al Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos, al considerarlo una herramienta estratégica para fortalecer la inversión, dinamizar el comercio y elevar la competitividad del país.

La postura fue oficializada en un comunicado de prensa emitido por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) el cual fue divulgado en sus página electrónica y redes sociales oficiales.

El sector empresarial organizado reafirma su respaldo al Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos y a su implementación integral, al considerarlo una herramienta estratégica para fortalecer la inversión, dinamizar el comercio y elevar la competitividad del… pic.twitter.com/Whauv4F9fC — CACIF (@CACIFGuatemala) March 24, 2026

El documento señala que "este acuerdo refleja compromisos orientados a modernizar el entorno económico, facilitar el intercambio comercial y ampliar las oportunidades de Guatemala en su principal mercado".

"Su implementación debe abordarse con una visión técnica, responsable y alineada con los intereses de largo plazo del país", precisa el Cacif.

El Comité precisó que "en ese contexto, el desarrollo del mercado de etanol, incluida la implementación del mandato E10, constituye una oportunidad para diversificar la matriz energética".

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Cacif considera que con la gasolina E10 se podría "reducir la dependencia de precios derivados del petróleo, mejora en la huella ambiental y salud, impulso de nuevas inversiones y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos comerciales adquiridos".

Asimismo, el sector empresarial organizado hace un llamado a evitar la desinformación y a acompañar este proceso con responsabilidad y rigor técnico.

"Guatemala necesita certeza, coherencia y el cumplimiento pleno de sus acuerdos comerciales", finaliza el comunicado.