Muere hijo de exgobernador mexicano junto a su prometida

Luis Armando Reynoso se acababa de comprometer con su novia, quien también falleció en el accidente.
El hijo del fallecido Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguacalientes, murió en un trágico accidente automovilístico ocurrido el pasado viernes 9 de agosto.
Paulina Ibarra, prometida de Reynoso, también falleció en el lugar.
Según reportes oficiales, el accidente ocurrió alrededor de las 16:49 horas en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur.
Las condiciones climáticas y el exceso de velocidad provocaron que el conductor perdiera el control del volante, lo que llevó al vehículo a salir de la cinta asfáltica y volcar varias veces.
Elementos de la Guardia Nacional, personal de la Coordinación de Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y auxilio.
Miguel González, chofer de la familia, fue trasladado al Hospital Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes, donde permanece en estado delicado, mientras que la pareja falleció en el lugar.
La comunidad de Aguascalientes se suma a las condolencias dirigidas a la familia Reynoso Femat tras este trágico suceso.