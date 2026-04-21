¡Pánico en Teotihuacán! Así amenazó atacante a turistas antes de tiroteo (video)

| TERROR EN MÉXICO:



“Vosotros que habéis venido de la puta Europa no van a regresar. Si se mueven, los sacrifico. ¿Lo ven? Cumplo mi palabra", las amenazas del atacante a los turistas durante el tiroteo en la pirámide de La Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.



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