¡Pánico en Teotihuacán! Así amenazó atacante a turistas antes de tiroteo (video)

Un turista grabó el angustiante momento en que el hombre comienza a insultarlos y amenazarlos.
EN CONTEXTO: Momento en que ocurre el ataque armado en pirámide de Teotihuacán (video)
Una mujer canadiense murió y seis turistas estadounidenses están entre más de una docena de personas heridas después de que un hombre armado abriera fuego en la "Pirámide de la Luna", Teotihuacán, México.
El hombre disparó en el sitio arqueológico, asesinó a la mujer canadiense y luego se quitó la vida, según informó el gabinete de seguridad de México.
Al menos 13 personas resultaron heridas durante el ataque.
Las autoridades dijeron que encontraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos en el lugar.
Una turista logró captar el momento de terror que vivieron mientras el atacante los insultaba y amenazaba.
"Vosotros que habéis venido de la Europa no van a regresar. Si se mueven, los sacrifico. ¿Lo ven? Cumplo mi palabra", se escucha decir en la grabación.
Identifican al tirador
Las autoridades mexicanas identificaron al autor del crimen como Julio César Jasso Ramírez, un joven mexicano de 27 años.
Según información preliminar, podría haber sido un seguidor de Hitler.