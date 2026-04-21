Momento en que ocurre el ataque armado en pirámide de Teotihuacán (video)

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Las imágenes muestran cuando el hombre saca el arma y dispara contra los turistas.

Momentos de pánico y angustia vivieron varios turistas mientras se encontraban en las pirámides de Teotihuacán, México.

Un hombre desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones desde la "Pirámide de la Luna".

El ataque armado provocó caos en el centro ceremonial, uno de los principales sitios turísticos del país.

Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 12:00 horas.

Un video tomado por uno de los visitantes captó el momento en que el hombre comenzó a disparar contra el grupo de turistas.

Según las autoridades, cuatro personas resultaron lesionadas, mientras que dos más murieron.

Entre las víctimas se encuentra una mujer canadiense que fue agredida a tiros. El agresor se habría quitado la vida tras cometer el crimen.

Balacera en Teotihuacán

Un ataque armado en Teotihuacán dejó al menos dos personas fallecidas, entre ellas una mujer extranjera, así como más de 15 lesionados.

⚠️ El presunto agresor también perdió la vida

Visitantes resultaron heridos, algunos al intentar huir del lugar pic.twitter.com/EQEIBeupAy — Puebla (@PueblaenLinea) April 20, 2026

El secretario de Seguridad del Estado de México informó que las heridas son mujeres extranjeras, dos de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense, quienes recibieron atención médica tras los hechos.