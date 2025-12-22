Ana Gabriela Villanueva y Diego Guerra comparten tiernas fotos navideñas

-

Ana Gabriela Villanueva compartió tiernas fotografías navideñas junto a Diego Guerra por navidad.

En las imágenes hechas por "Eterna Photo Company" se aprecia a la pareja en elegantes trajes negros y blancos, combinados.

Junto a las fotos ambos se escribieron mensajes de amor: "Todo lo que quiero para navidad eres tú", le escribió Guerra. "No pido nada más en esta navidad ¡te amo!".

La pareja del momento lució su amor en estas fiestas especiales. La ex reina de belleza lució su carisma.

Ana Gabriela Villanueva

Miss Universe Guatemala entregó la corona el pasado julio de 2025, actualmente es conductora del programa "¡Qué Chilero!" de TV Azteca Guate. Es originaria de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, estudia Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es hija de padre mexicano y madre guatemalteca.

El 25 de agosto de 2024 fue coronada como la reina del país al ser la primera finalista en el evento que se celebró en julio de 2024, en Antigua, Guatemala.

Diego Guerra

Es cantante, presentador de TV y generador de contenido, integró el grupo "Elemento 5" y formó parte del programa "¡Qué Chilero!" donde conoció a Ana Gabriela. Actualmente se concentra en las redes sociales y es uno de los más seguidos.

MIRA:

Foto: Eterna Photo Company.

Foto: Eterna Photo Company.

Foto: Eterna Photo Company.

Foto: Eterna Photo Company

Foto: Eterna Photo Company.

Foto: Eterna Photo Company.