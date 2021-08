Exembajador Stephen McFarland: "Guatemala es un Estado capturado por las mafias"

Durante un foro promovido por Alianza por las Reformas se analizó el impacto de las acciones de Estados Unidos en la justicia de Guatemala, los panelistas concluyeron que Guatemala es un Estado capturado por las mafias.

El exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland; Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles) y Frank La Rue exrelator de Libertad de Expresión, analizaron la situación a la que se está enfrentando Guatemala luego del despido de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) y la postura que ha mostrado EE.UU. al respecto.

McFalrland explica que la respuesta de Estados Unidos no es lo más importante sino la actitud de los guatemaltecos si quieren vivir en transparencia en un Estado de Derecho. "Me da pena que Guatemala tenga que depender tanto de Estados Unidos", externa. Pero a la vez señala que no puede ser de otra manera ante la coyuntura donde "hay un Estado capturado por las mafias de la corrupción".

Situaciones como lo que sucedió con Sandoval dañan la reputación no solo del Ministerio Público sino de Guatemala, puntualiza. "En Guatemala hay bastante robo y pocas obras", indica el ex embajador quien ejemplifica que la captura del estado de Guatemala es como una industria y la materia prima son los guatemaltecos, sus sueños, su futuro.

McFarland fue embajador de Estados Unidos en Guatemala entre los años 2008 a 2011. (Foto: captura de pantalla)

"Los corruptos se atrincheran"

A juicio de Burt, los corruptos se están atrincherando, no van a aguantar todas las listas Engels, todas las clausuras de visas y eso sucede porque su impunidad está en juego, explica. Además destaca que la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras es importante.

A Juicio de LaRue, no será suficiente la renuncia de Porras si no se limpia el sistema de Justicia, ya que hay corrupción en el Congreso, ejemplifica. ¿Quién confía en el sistema de justicia de Guatemala? cuestiona el exrelator poniendo en contexto si se retira a un juez, a un fiscal por su ideología cuando demuestra ser eficiente. Cómo se puede confiar en el sistema de justicia si un fiscal tiene que salir del país exilado, pregunta.

La Rue explica que esto sucede porque el tiempo de la impunidad se le está acabando a los corruptos y la única forma de garantizar su poder es alargar la impunidad. Ejemplifica acciones que ya están sucediendo, no solo lo de Sandoval, sino el caso de la ley de Organizaciones No Gubernamentales, el acoso hacia operadores de justicia, a periodistas, represión civil y "van a intentar poner a alguien de ellos en la presidencia del próximo gobierno, si el pueblo no continúa con la demanda contra la corrupción".

Burt considera que podrían haber no solo sanciones a políticos, sino a empresarios que financian entidades pro corrupción como Fundación Contra el Terrorismo. No asegura que esto suceda, pero tampoco lo descarta.

McFarland explica que sin la cooperación de Estados Unidos, o de otro país, el sistema de justicia de Guatemala puede debilitarse pues va a perder la capacidad de lograr investigaciones.

La Rue considera que es necesario promover un diálogo plural, con distintas ideologías, pero que estén con el interés sincero de luchar contra la corrupción pues explica que el colapso del sistema de justicia también se los va a llevar a ellos como está sucediendo con las pandemia del Covid-19. Ejemplifica el caso de la corrupción que hay entorno a la vacunas y el resultado es que Guatemala tiene muchos contagios donde todos paran pagando las consecuencias.