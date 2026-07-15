Mineduc investiga incidente que involucró a un niño en un centro educativo

El video causó indignación por la forma en que la maestra le habla al niño.
EN CONTEXTO: "Deje de llorar": El video de una maestra que ha causado indignación
Las imágenes grabadas en una escuela de Ciudad Peronia, Villa Nueva, se hicieron virales luego que evidenciaran el trato que recibe un estudiante del nivel preprimario.
En el video se observa a una maestra gritándole al menor, quien no deja de llorar clamando a su mamá.
"Deje de llorar, a mí no me interesa su mamá. ¿Está claro? ¿Me entendió? ¿Ya no va a salir a comer?", grita la docente frente al grupo de estudiantes del salón.
Este es el video:
Por su parte, el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que ya investiga el caso, pues con la información recabada se pudo identificar que las imágenes corresponden a un centro educativo ubicado en Peronia, Villa Nueva.
"A través de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur se realizan las diligencias e investigaciones correspondientes en el establecimiento educativo para esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones que procedan conforme a la normativa vigente", afirmó el Mineduc.