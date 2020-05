Ángel, el piloto de bus escolar que la crisis dejó sin empleo

Una fotografía en redes sociales muestra a Ángel Orozco en un sector de la avenida Reforma en la zona 10. Esta se comparte en varios perfiles que buscan llegar a personas que le ofrezcan una oportunidad laboral. “Busco un empleo por favor”, se lee en el cartel hecho a mano.

La palabra Covid-19 para Ángel, solo significa una cosa. Dejar atrás el trabajo que le dio de comer durante 11 años como piloto de bus escolar, ya que el colegio para el que laboraba tuvo que cesar la actividad contractual con la empresa de transporte para la cual ejercía su profesión.

Muchis el es Angel Orozco , está en la avenida reforma y anda en busca de empleo 58607962 es su número, démosle un RT ☹️☹️ cerraron el lugar donde trabajaba y se quedó sin empleo pic.twitter.com/FHqUS3Nw0C — l u c h i (@Luchhi_) May 14, 2020

Ángel comentó a Soy502 que desde abril se quedó sin trabajo por la suspensión de actividades educativas presenciales, los niños ya no necesitaron más el bus, y por lo tanto el colegio para el cual laboraba dejó de cobrar por este servicio. "El 15 de abril fue el último día que nos pagaron y luego nos dijeron que ya no podrían hacerlo más", agregó.

Con tres hijos y una esposa, Ángel explicó que es la primera vez en 11 años que vive una situación como esta. “Tengo ese tiempo de trabajar como piloto de bus escolar, y jamás pensé que esto me pasaría”, añadió.

El hombre, de 50 años de edad, tomó la decisión de salir a la calle para buscar un trabajo luego de la desesperación para pagar el alquiler de la casa donde viven y sus servicios.

“Mire, la situación está difícil, tuve que llenarme de valor y salir a pedir ayuda. Sé que Dios no me dejará y no nos dejará abandonados, no lo ha hecho en el tiempo que tengo de estar vivo, y sé que cosas buenas vendrán”, afirmó con positivismo.

Sus servicios

Ángel explica que puede trabajar de piloto, de jardinero o ayudante de electricista. “Puedo trabajar en lo que me pongan, siempre que sea algo honrado”, argumentó.

"Tengo dos semanas de haberme puesto en ese lugar y en ese tiempo he encontrado gente muy buena que me bendice con comida o víveres para mi familia, lo que yo más deseo en este momento es laborar", finalizó.

Si deseas ayudar a Ángel puedes comunicarte con él al 58607962 o depositar a la cuenta de Banrural monetaria número 4139399869 a nombre de su hija, Georgia Chun Rodas.