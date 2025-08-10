Ángela Aguilar aparece previo a show de Christian Nodal en Guatemala

Ángela Aguilar apareció en redes anunciando que se encuentra en Guatemala y subió imágenes con su esposo Christian Nodal previo a su show.
La cantante acompaña a su esposo en el "Pa'l Cora Tour" y no podía faltar su video del momento para informar que está en el país.
Unos minutos antes del evento en Explanada Cayalá, de la Ciudad Capital, Ángela mostró cómo vistió para la ocasión, combinada con su amor.
"Outfit de hoy", escribió mientras lucía unos pantalones ajustados al cuerpo y un top, ambos en café, con un cinturón plateado y detalle de la cruz que usa Nodal.
También subió una fotografía donde presume sus botas, parecidas a las de su pareja.
Nodal y Aguilar arribaron a Guatemala el viernes 8 de agosto en un vuelo privado.
