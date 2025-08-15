Ángela Aguilar se quiebra en entrevista al hablar de sus desafíos

-

Ángela Aguilar se sincera con el locutor y DJ de radio Zane Lowe.

En una reciente entrevista para Apple Music, la cantante mexicana habla de su trayectoria y el reto que representa ser una mujer exitosa dentro de la industria musical, poco tiempo después de la polémica entrevista de su esposo con Adela Micha.

Con la voz entrecortada, Ángela Aguilar comenta con sentimiento: "Me hace sentir muy sola estar en una sociedad que, como mujer, le importa más lo que está pasando personalmente que su lado artístico".

La artista afirmó que las mujeres enfrentan muchos desafíos en el mundo artístico. (Foto: X)

"Eso me duele y me pone sentimental, porque las mujeres trabajan 10 veces más duro en tantas cosas y obtienen tan poco reconocimiento por el trabajo que hacen", asegura Aguilar.

Ángela afirma que elige usar su influencia mediática a través de la plataforma para respaldar a las mujeres y no perjudicarlas, mencionando a Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Jenni Rivera, Julieta Venegas y su prima Majo Aguilar como referentes de éxito.

La cantante mostró su lado emocional durante la entrevista. (Foto: X)

La artista concluye enviando un mensaje de apoyo a la nueva generación de chicas que incursionan en la música: "Me siento orgullosa de ustedes, las apoyo y tienen a alguien de su lado".