Captan a Nodal y Ángela saliendo del hotel en Guatemala

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados tomando un transporte.
OTRAS NOTICIAS: Nodal y Ángela disfrutaron de la gastronomía guatemalteca
Ángela dio mucho de qué hablar por su visita al país acompañando a su esposo Christian Nodal a la presentación de "Pa'l Cora Tour".
A pesar de que la canción "Dime cómo quieres", que comparten juntos, fue parte del set list, Aguilar no salió y prefirió quedarse backstage.
RECUERDA: Fan no. 1: Ángela Aguilar apoya a Nodal en su concierto en Guatemala
Durante su estadía, la pareja se dirigió a probar la gastronomía guatemalteca en "Sublime", restaurante del chef multipremiado Sergio Díaz.
¿A dónde se fueron?
En un video que circula en redes sociales se aprecia el momento en el que la pareja se sube a un bus.
MIRA: Ángela Aguilar aparece previo a show de Christian Nodal en Guatemala
Al parecer Nodal y Aguilar se fueron del país el domingo, el transporte los habría llevado hacia el avión privado.
El sábado los guatemaltecos cantaron a todo pulmón los éxitos del famoso, sin importar los dimes y diretes de su vida personal.
MIRA: